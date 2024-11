Tagasi 10.11.24, 13:34 “Arvutile ei saa altkäemaksu anda”. President Ilves tutvustab maailmas Eesti e-riiki Kui mujal soovitakse võtta kasutusele Eestis töötavat e-riigi lahendust, on see väga kasulik ka Eesti IT-firmadele, tõdes tihti välismaal digiriiki tutvustav president Toomas Hendrik Ilves.

Arvutile ei saa anda altkäemaksu, põhjendas president Toomas Hendrik Ilves suure korruptsiooniga Guatemalas äriliidritele riigi digiteerimise vajadust. Foto: Andres Haabu

Oktoobris pidas ta enam kui 2000 inimese ees peakõne ärikonverentsil Guatemalas , rääkides kolmveerand tundi, kuidas Eesti on viimastel aastakümnetel tänu e-riigile kiirelt arenenud. Selle mõjul tutvub järgmisel nädalal Eesti e-riigi lahendustega Guatemala majandusminister.

“Minu sõnum tavaliselt on see, et selline asi on üldse võimalik ja kui digiteerida, saab hüpata üle mitme arengufaasi. Samuti ütlen, et see ei ole nii keeruline,” avas ta oma esinemist ITuudistele . “Minu roll on teemat tutvustada ja kui on huvi, siis tullakse Eestisse kohale. Ma olen seda nii palju teinud, palju aastaid,” märkis Ilves.

Põhiliselt tahavad tema kuulajad teada, mida on vaja teha riigi digiteerimiseks ning mida see annab. “On palju näiteid, kus erasektor on digiteeritud – firmad ja pangad –, aga riigi töö käib endiselt kõik paberi kaudu. See võimaldab ka korruptsiooni: tahad midagi saada, pead kellelegi maksma. Arvutile aga ei saa altkäemaksu anda,” selgitas Ilves.

Seda viimast tõdes ta ka Guatemala ärikonverentsi laval. Nimelt on see Kesk-Ameerika riik väga korrumpeerunud, ent soovib sellest välja saada. Ilves tõi Guatemalas esinedes võrdluseks, et aastal 1992 oli sealne sisemajanduse kogutoodang (SKT) elaniku kohta oluliselt suurem kui Eestil, nüüd aga märksa väiksem. “Meil mõlemal on SKT küll kasvanud, lihtsalt Eesti on hüpanud Guatemalast üle päris jõuliselt,” lisas Ilves.

Jaanuaris Guatemala riigipeaks saanud Bernardo Arévalo oli president Ilvese sõnul “vaimustet riigi digiteerimisest” ning soovitas Eestit eeskujuks tuues seda arengusuunda ka ise sama ärikonverentsi lavalt.