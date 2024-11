„See on miljoni dollari küsimus, kas oleme juba põhjas või on ikkagi veel ruumi minna,“ rääkis Tallinna Kaubamaja juht ja Kaupmeeste liidu juhatuse esimees Erkki Laugus Äripäeva raadio saates „Tööandjate tund“ . „Kaubanduses on langus viimastes kvartalites süvenenud ja maksumuudatuste mõjud on järgmisel aastal veel ees. Samas on inimesed juba emotsionaalselt negatiivse fooniga harjunud ja selle mõju väheneb. Ilmselt oleme kuskil põhja lähedal. Varsti.“