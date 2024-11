Tagasi 02.11.24, 06:00 Väiketootja innoveerib: endal on piinlik, kui midagi põnevat ei tee

Chokolala eesotsas Kristi Lehtisega mõtleb iga päev, kuidas Eesti šokolaadi huvitavaks teha. Foto: Liis Treimann

See annab meile konkurentsieelise ja kindluse, et konkurendid kohe kõrval ei saa sama teha, selgitab Eesti käsitööšokolaadi tootja Chocolala asutaja ja juht Kristi Lehtis, miks ettevõte oluliselt innovatsioonile panustab. “Endal on piinlik, kui midagi põnevat ei tee.”

Tema sõnul mõtlevad tootja töötajad iga päev sellele, kuidas teha Eesti šokolaaditootja huvitavaks välisriikidele. „Tihti tahetakse Prantsuse šokolaadi, Belgia šokolaadi, Šveitsi šokolaadi, aga mitte Eesti šokolaadi,“ selgitas Lehtis Äripäeva raadio saates „Tööandjate tund“

„Et mis oleks siis see toode, mida meilt tahetakse osta?“ Sellepärast ongi ettevõte tulnud turule selliste toodetega nagu näiteks põdrasamblik šokolaadis, mida teiste riikide tootjad järele teha ei saa – samblikku igal pool ei leidu või siis on see kaitse all.

“Need on tooted, mida teised ei saa teha ja mida meie ise saame kaitsta, mitu toodet on patendiga kaitstud. See annab meile väikse kindluse, et konkurendid kohe kõrval ei saa sama teha.“ Chocolala investeerib süsteemselt igal aastal arendamisse ja kuulub ka 2% klubisse, mille liikmed investeerivad teadus-arendustegevusse aastas kas 2% käibest või vähemalt miljon eurot.

Lisaks tänase müügi suurendamisele saab süsteemselt tegutsedes ja innoveerides ka tulevikunõudlust luua, rõhutas toitlustusettevõtte Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode. „See on tuleviku turu loomine,“ märkis ta. Samuti aitab kulude kasvuga toime tulla ja efektiivsemalt töötada. Valdavalt koolide toitlustamisega tegelev ettevõtte juht selgitas, et see valdkond on viimaste aastatega palju muutunud, mis eeldab teenusepakkujatelt teistsugust teenust ja lähenemisi.

„Koolitoitlustus oli 5–7 aastat tagasi tänasega võrreldes nagu öö ja päev – kui varem tõsteti portsjon taldrikule, siis nüüd on iseteenindusliinid, muutunud on toidu valik ja väljapanek ning toitumistrendid,“ selgitas ta. „Toitumises pole enam standardiseeritud maailm ja inimesed söövad usulistel, tervislikel või sportlikel põhjustel erinevalt. Sealt tekib vajadust kõike personaliseerida.“

Mõlemad ettevõtted tegelevad uuendamisega ja uute ideede otsimisega süsteemselt. Näiteks Lehtis käib meeskonnaga endast paremate šokolaadimeistrite juures õppimas. „Vaadata, mida nemad teevad ja kuidas me saaksime paremini teha kui nende riikide parimad,“ selgitas ta. „See pole ainult retsepti õppimine, vaid laiem – kuidas on köögi puhtus, kuidas nad riietuvad, kuidas nad käituvad. See on väga oluline, kus sa käid. Kui positsioneerid end kui luksusbrändi, siis ei saa minna mitteluksusbrändi juurde õppima.“

Ettevõtted jäävad katsetuste juurde pidama

Süsteemsus eristab innovatsioonis erinevale arenguetapile jõudnud ja sinna pidama jäänud või siis arenguhüppe teinud ettevõtteid. Teadlaste, ekspertide ja ettevõtjate koostöös sündinud innovatsioonivõime hindamise tööriist Innotrepp, mis kaardistab ettevõtete hetkeseisu ja pakub järgmised sammud uuele astmele jõudmiseks, jagab ettevõtted viide kategooriasse – uuenduste huviline, üksikute uuenduste katsetaja, juhitud protsessiga uuendaja, strateegiline uuendaja ja ökosüsteemi kujundaja. Nende võimekust hinnatakse omakorda kuue parameetri järgi. Enamlevinud arengu klaaslagi jääb teise ja kolmanda astme vahele ehk katsetatakse, aga need ei muutu süsteemseks.

Oma asukohta trepil testisid ka Chocolala ja Baltic Restaurants Estonia. Esimene sai tulemuseks 3,4 ja teine 2,5. Maksimaalne võimalik on 5. Tööandjate keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt selgitas aga, et maksimumi on Eestis ilmselt keeruline ja mõttetu taotleda, sest see kirjeldab pigem globaalseid ja radikaalselt innoveerivaid ettevõtteid, millel üleilmne mõju.

Kui me muutuseid ise ei juhi, siis oleme varsti ilmselt turul viimaste seas. Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode

„Oleme tugev keskmik,“ nentis Lode. Tema sõnul aitab see kaardistus, eriti konsultante appi võttes ja ettevõtte tegevuse valjuhäälne kirjeldamine, hästi ettevõtte tegevused ja tulemused lahti mõtestada. „Innovatsioon ei ole meil omaette eesmärk, vaid vahend kasumi teenimiseks. Kui me muutuseid ise ei juhi, siis oleme varsti ilmselt turul viimaste seas.”

Kristi Lehtis selgitas, et avastasid selle kogemusega suure probleemi. “Probleem seisneb selles, et meil on kõik head mõtted meie peas, aga ei ole üles kirjutatud. Teeme kõhutunde pealt, aga peaks veidi targemalt talitama,” rääkis ta. Süsteemsemaks toimetamiseks võiks tema hinnangul taotleda värsket innovatsiooni ISO standardit, sest ISO standardist on ta ettevõte just tegevuste korrastamisel rohkelt kasu saanud.

Turust sõltuvad ja turgu loovad ettevõtted Ettevõtteid saab jagada viide innovõimekuse tasemesse lähtuvalt sellest, kui suur kontroll on tal enda konkurentsivõime üle. Trepi esimestel astmetel asuvad ettevõtted sõltuvad peamiselt klientidest (keda ise valida ei saa), kõrgemal astmetel paiknevad turgu kujundavad üleilmse haarde ja unikaalse väärtuspakkumisega ettevõtted. 1. Uuenduste huviline Tunneb huvi innovatsiooni vastu, plaanib ka ise oma ettevõttes uuendustele rohkem tähelepanu pöörata. 2. Uuenduste katsetaja Ettevõte on katsetanud üksikuid uuendusi ja arendustegevusi. Innovatsioon pole enam segadust tekitav võõrsõna. 3. Juhitud protsessiga uuendaja Ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad selged protsessid ja praktika. Esimestest katsetustest õppinuna on loodud ettevõttes toimivad süsteemid ja sisemised kokkulepped. 4. Strateegiline uuendaja Ettevõtte innovatsioonitaset iseloomustavad strateegilised uuendustegevused, mahukad uurimis- ja arendustegevused ja järjest kasvav rahvusvahelistumine. 5. Ökosüsteemi kujundaja Ettevõte on saavutanud globaalse mõju, on oma valdkonnas innovatsiooniliider ja uuenduste eestvedaja ning turgu loov. Tegevusi iseloomustavad ökosüsteemi eri osapooli kaasav koostöö ja avatud innovatsioon. Allikas: Innotrepp

