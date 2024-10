Tagasi 07.10.24, 13:00 Väiketootja võluvits: see annab eelise, mida konkurendil pole Innovatsiooniga tegelemine annab väiketootjale konkurentide ees müügieelise, rääkis saates “Tööandjate tund” kohaliku käsitööšokolaadi tootja Chocolala asutaja ja juht Kristi Lehtis.

Eesti šokolaaditootja Chokolala asutaja ja juht Kristi Lehtis rääkis saates, kuidas väiketootjana konkurentsis püsida. Foto: Liis Treimann

„Mõtleme iga päev sellele, kuidas teha Eesti šokolaadi huvitavaks. Tihti tahetakse Prantsuse või Belgia šokolaadi, aga mitte Eesti šokolaadi,” selgitas ta.

„Mis on see toode, mida meilt tahetakse? Seepärast olemegi turule tulnud uuenduslike toodetega, mida teistel pole ja mida saame patendiga kaitsta. See tagab kindluse, et konkurent seda järele teha teha ei saa,“ lisas Lehtis.

Kuidas eri sektorites innovatsiooniga tegeleda, kui kaugele jõuab oma tarkusega ja millal peab appi võtma ettevõtete arengu kiirendamiseks mõeldud innotrepi, sellest räägivad saates lisaks Kristi Lehtisele veel toitlustusettevõtte Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode ja Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooninõunik Kati Rostfeldt.

Saatejuht on Rivo Sarapik. Saadet toetab Eesti Tööandjate Keskliit.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun