Tagasi 18.11.24, 17:10 Raadiohommikus: strateegiad investeerimiseks, metsandusest ja alampalgast Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis räägime järgmiseks aastaks kokku lepitud alapalga tõusust, ettevõtlusjulgusest, metsandusturu olukorrast ja värskest vaatest investeerimisele.

Teisipäeva hommikul uurime passiivselt investorilt ja spordireporterilt Aet Süvarilt, kas jalgpalli jälgimist ja investeerimist annab hasardi mõttes võrrelda. Foto: Andras Kralla

Poole kaheksa paiku tuleb stuudiosse maksu- ja tolliameti tolliteenuste teenusejuht Kaari Lainevool, kelle käest uurime, mis vahe on internetiostudel ja kingitustel ja millal peab paki kättesaamisel maksma käibemaksu ja millal lisaks tollimaksu ning kuidas amet võitleb teemaga seotud maksupettustega.

Esmaspäeval leppisid ametiühingud ja tööandjad kokku järgmise aasta alampalgas. Veel enne kella kaheksat teeme intervjuu tööandjate keskliidu tegevjuhi Hando Sutteriga, et uurida, kuidas kompromiss sündis ja kuidas see tööandjaid järgmisel aastal mõjutab.

Pärast kella kaheksat kõlab intervjuu SEB jaepanganduse valdkonna juhi ja juhatuse liikme Ainar Leppäneniga, kellelt uurime, millises mahus on pank väljastanud ärilaene ja kas selle põhjal võiks ennustada majanduse kosumist.

Pärast seda helistame metsandusvaldkonna oksjoneid korraldava ASi Timber tegevjuhile Mikk Väljale ning uurime metsanduse turuolukorra kohta.

Pärast kella üheksat tuleb stuudiosse passiivne investor, sporditoimetaja ja -reporter Aet Süvari. Palume tal veidi oma strateegiat avada ning uurime, kas jalgpalli jälgimist ja investeerimist annab hasardi mõttes võrrelda.

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Lauri Leet.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”. Saates tuleb juttu kinnisvaraturust, sest külas on arendusfirma Avalon Kinnisvaraarendus. Räägime nii hetkeseisust, aga ka tulevikuvaadetest. Külas on Kristjan Lood ja Kairi Nõulik.

Saatejuht on Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Saates läheb seekord tuliseks, kui LHV Panga investeerimisteenuste juht Sander Pikkel ning investeerimisportaali Lightyear asutaja ning tegevjuht Martin Sokk hakkavad võitlema investorite pärast.

Pankade senine eelisseis börsitehingute vahendamisel on eelmisel nädalal riigikogus kauaoodatud tulumaksuseaduse muudatuse lõpphääletuse läbimisega kadunud. Muudatus annab investoritele palju laialdasemad võimalused läbi investeerimiskonto madalamate tasudega investeerimisportaalidesse investeerida, lisaks laieneb investeerimiskonto nii ühisrahastusele kui ka krüptoinvesteeringutele.

Saates vaidleme selgeks, mis on muutunud situatsioonis pangas või investeerimisplatvormil investeerimise eelised ja puudused ning millised riskikohad peab investor nüüd enda jaoks läbi mõtlema.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

13.00–14.00 “Cleantech”. Selle kuu Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates räägime Eestis tehtavast uuendtoidust. Millised on võimalused ja probleemid, kuidas on vaja seadusandlust muuta kogu Euroopas, et uuendtoidu tegijad pigem siia turule tuleksid ning ei vaataks Aasia ja Ameerika suunas ning mis asi see uuendtoit ikkagi on. Külas on Oliver Rätsep Accelerate Estoniast, Märt-Erik Martens Gelatexist ja Mary-Liis Kütt Äio techist. Saatejuht on Mart Valner

15.00–16.00 “Võitjate põlvkond”. Saates lähme süvitsi põhjustesse, miks tekivad pereettevõtluses pinged. Pereettevõttes üles kasvanud psühholoog Eva-Maria Kangro jagab saates, et pereettevõtluses jagub pingeid nii eri generatsioonide vahele, aga ka õdede-vendade ja abikaasade vahele ning seda väga erinevates formaatides. Saates leitakse üles erimeelsuste peamised tekkeallikad ning tuuakse välja võimalusi, kuidas hoida häid suhteid. Samuti uuritakse, kuidas juba tekkinud konflikte lahendada. Saadet juhib Jana Palm.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.