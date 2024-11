Tagasi 15.11.24, 13:48 Investeerimiskonto vana seadus jäi ajale jalgu Investeerimiskonto uue seaduse kohaselt saab kontot nüüdsest avada ka teistes asutustes kui vaid pankades. Lisaks laieneb finantsinstrumentide ring, kuhu on võimalik raha paigutada, rääkis rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõunik Elo Haugas.

Foto: Raul Mee

“Investeerimiskonto eesmärk on teha elu mugavamaks ja muuta seda paindlikumaks, sest elu on vahepeal edasi läinud,” ütles Haugas Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Seadus on mõnes mõttes ajale jalgu jäänud, nii et see ei võimalda kõiki neid asju, mida tegelikult täiesti tavapärane investor praegu juba kasutab.”

Ametnik tegi juttu ka sellest, mis on uue seaduse ohukohad ja mille pealt ikkagi tuleb makse maksta.

Intervjueeris Martin Teder.