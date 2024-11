Tagasi 27.11.24, 10:25 Ükssarviku staatusest unistanud tippjuhi idufirma sattus raskustesse ja läks saneerimisele Kolm aastat tagasi Ragn-Sellsist lahkunud tippjuhi Rain Vääna idufirma Kwota läks saneerimisele – alles kaks aastat tagasi lootis Vääna, et ettevõttest saab mõne aasta pärast ükssarvik.

Idufirma Kwota asutaja Rain Vääna sõnul on neil ainult piisavalt käivet veel vaja, et edukaks saada. Foto: Andras Kralla

“Paljudele on olnud 2024. aasta väga pingeline ja nii ka meile. Kerge ei ole kuskil. Teeme kõik endast oleneva, et olukorrast edukalt välja tulla,” rääkis Kwota asutaja Rain Vääna. “Meil on olemas selge arusaam, kuidas oma äri kasvatada.”