Tagasi 11.12.24, 16:36 Saneerimisel killustikutootja variseb pankrotti Veel hiljuti 5 miljoni euroni ulatunud müügituluga killustikutootja Rocknord OÜ saneerimisest asja ei saanud, ettevõte läheb pankrotti ja koondab 14 inimest.

Rocknord OÜ purustas ja sõelus karjäärides paekivist killustiku erinevaid fraktsioone. Foto: Arno Mikkor

“Ma inimeste pärast ei muretse, mu viimane meeskond oli minuga kaua aastaid koos, see on tööjõud, mida Eestis on selgelt puudu. Need mehed haaratakse turul möödaminnes ära,” ütles killustikutootja omanik ja juhatuse liige Sven Johanson.

Kurb on ta sellegipoolest. "Seitse aastat oled kõvasti pingutanud ja see kõik lõppeb sellega, et sul ei ole mitte midagi enam,” lisas ta. “Pankrot on tõsiasi.”

Võlgnevusi paar miljonit