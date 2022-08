Ettevõtja müüb asfalditehast: ees on rasked ajad

Ettevõtjad ennustavad teedeehituses raskeid aegu. Foto: Raul Mee

Teedefirma Altos Teed on rasketehnika müügikeskkonnas Mascuses miljoni euroga müüki pannud asfalditehase, firma juht Tõnu Vilipuu ennustab teedeehitajatele raskeid aegu.

Altos Teede juht ning aastate eest ka TREV-2 vedanud Tõnu Vilipuu tõdes, et tehas on suletud juba alates kevadest. “Tegime juba enne sõda otsuse, et paneme tehase kinni,” ütles Vilipuu ja tõdes, et teedeehitajatel saavad olema rasked ajad.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev