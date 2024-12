Tagasi 24.12.24, 16:00 Kinnisvara korrashoiu firma: kõige keerulisem on pisi­remondiks töömehi leida

Pindi Kinnisvarahalduse seeniorpartner Kalev Roosiväli ütles, et rahul peavad olema nii töötajad, juhid, osanikud kui ka kliendid. Foto: Andres Haabu

Pindi Kinnisvarahalduse juhid tõdevad, et oskustööliste värbamine on väljakutse. “Ootame spetsialistilt, et tal on natukene rohkem oskusi kui et torude lõikamine,” tõdes firma üks juhtidest Ronald Tõnisson.