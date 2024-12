Tagasi 22.12.24, 08:00 Härra Päts kindlustab Eestit: riigipea õukonnaäri Enne II maailmasõda võisid Eesti poliitikud ja ametnikud kiidelda mitte ainult riigisisese mõjuvõimuga, vaid ka oluliste osalustega kohalikes ettevõtetes. Näiteks Konstantin Pätsi lemmik oli Eesti kindlustusturu liider Eesti Lloyd, mille aktsiatest kuulus talle umbes veerand. Töötajaid pidi see firma palkama isegi Taanist.

Kollaaži keskmes on Eesti Lloydi asutajad Konstantin Päts ja Georg Vestel, poliitik ja finantsist, Eesti Panga esimene direktor ning rahandusminister Pätsi valitsuses. Foto: muis.ee, коллаж Алена Ценно

Muistsed tornid ja müürid, kirikud, raekoda ja loss Toompea mäel on turistidele hästi tuntud Tallinna visiitkaardid. Vaevalt aga aimavad külastajad, et Eesti pealinn on ka üks maailma suurimaid puidust linnu. Täpset Tallinna puitmajade arvu on raske öelda, kuid umbkaudne hinnang on umbes 14 000 palkidest ja laudadest hoonet, mis on ehitatud alates 1890. aastast kuni 1940. aastateni. Aga kus on puu, seal on ka tuld. Lenderi majad, Tallinna majad ja individuaalprojektide järgi ehitatud eramajad – need kõik on kannatanud tulekahjudes, eriti ajal, mil ahiküte oli kütteprobleemile veel ainuke lahendus.