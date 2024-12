Tagasi 20.12.24, 06:00 Neetud vana maja: kellele kuuluvad Tallinna vanalinna mahajäetud hooned? Turistid kiidavad Tallinna vanalinna hubasust, keskaegset ilu ja hästi hoitud postkaardivaateid. Kuid selle kaardil on ka musti plekke – mahajäetud või kasutamata iidseid ehitisi. Delovõje Vedomosti selgitas välja, kellele lagunevad hooned kuuluvad.

Tallinna vanalinn on väike – vaid 1,1 ruutkilomeetrit. Ja samanimelises Vanalinna asumis elab ka vähe inimesi, linnavalitsuse ametlikel andmetel jääb paarkümmend elanikku 5000 inimesest puudu. Kogu 21. sajandi jooksul on see siiski suurim näitaja – näiteks 2008. aastal oli vanalinna registreeritud vaid 3418 inimest.