Tagasi 24.12.24, 09:42 Pühad raadios: flippimisega rikkaks ja kinnisvara ning e-kaubanduse heitlik aasta Jõulupühad mööduvad Äripäeva raadios värkete saadete lainel. Toome teieni “Obskuurse majanduse” parimad palad, räägime kinnisvara flippimisega jõukuse kasvatamisest, kinnisvara ja e-kaubanduse muutlikust aastast, aga ka logistilisest tupikust ja töötajate motiveerimisest.

Siim Semiskar, Algis Liblik ja Ännifriid Põder räägivad kinnisvara flippimisega jõukuse kasvatamisest. Foto: Mailis Vahenurm

Pühadel kõlavad eetris ja saab ka podcastina järele kuulata järgmisi saateid:

Teisipäev, 24. detsember

10.00-11.00 “Obskuurne majandus”. Obskuurset aastat on jäänud vaevalt nädal ning selle mööduva jooksul on olnud saates "obskuurne majandus" omajagu pärle. Jõululaupäeva puhul kuulete valikut parimatest sellel aastal eetris olnud mikrosaate osadest. Meenutame, kes olid inim-aiapäkapikud ja palju nad selle eest raha said, kust on tulnud piimapakile "parim enne" kuupäev ning kas rikkus teeb tõesti lolliks. Saatejuht on Linda Eensaar.

11.00-12.00 “Investor Toomase tund”. Investor Toomase tunnis kõlab kinnisvarateemaline salvestus suviselt InvesteerimisFestivalilt. Paneelis arutlevad kinnisvara flippimisega jõukuse kasvatamisest podcasti “Kinnisvarajuttud” saatejuhid ja investorid Siim Semiskari ja Algis Liblikut ning blogi Sendid Miljoniks autor Ännifriid Põder.

Kõigil kolmel investoril on aastate pikkune kogemus korterite flippimisega ning jagavadki oma kogemusi ja õppetunde flippimisest. Lisaks kuuleb ka nende erinevaid lähenemisi ja strateegiaid, kuidas kinnisvaraga hüppeliselt oma jõukust kasvatada.

13.00-14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”. Saates vaatame tagasi lõppevale edukale e-kaubanduse aastale. Viskame pilgu peale, kuidas läks Eesti kaupmeestel ja kui hoogsalt ostsid tarbijad välismaistest e-poodidest. Räägime ka Eesti e-kaubanduse ja pakimahtude kasvust ning tarbijakäitumisest. Analüüsime, kuidas suured tegijad nagu Temu Ja Shein mõjutavad meie kaupmehi ja anname konkurentsis püsimiseks soovitusi.

Aastat kokku võtma kutsusime Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väädi, maksu- ja tolliameti postikontrolli juhtiva tolliinspektori Albina Saare ning tolliteenuste teenusejuhi Kaari Lainevoolu. Vestlust juhib Kuldar Kullassepp Maksekeskusest.

15.00-16.00 “Töö ja palk” Detsembrikuu viimane „Töö ja palk“ toob kuulajani ettekanded konverentsilt HRxTech 2024. Saate esimeses pooles arutleb advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots & Co vandeadvokaat ja valdkonna ekspert Tambet Toomela, kas AI on oht või revolutsioon.

Saate teises pooles jagab Oixio küberturbe konsultant Harri Uljas praktilisi näpunäiteid selle kohta, mis on digihaavatavus ja kuidas end selle eest kaitsta. Head kuulamist ja kaunist pühadeaega soovivad Personaliuudised!

Kolmapäev, 25. detsember

13.00-14.00 “Logistikauudised eetris”. Sarja aasta viimane saade on traditsiooniliselt lavajuttude päralt. Toome kuulajateni tänavuse „Logistika aastakonverentsi“ lõpuarutelu teemal, millised on Eesti võimalused väljuda logistilisest tupikust, kus me paratamatult oma geograafilise asukoha ja idanaabri tegevuse tõttu täna asume.

Vestlusringi oli sel teemal mõtteid mõlgutama kutsutud majandusekspert ja LHV panga analüütik Heido Vitsur, DSV Estonia tegevjuht Alvar Tõruke, DB Schenkeri Põhja- ja Ida-Euroopa ärijuht Janek Saareoks, HHLA TK Estonia müügijuht Andres Uusoja ning Kliimaministeeriumi teede ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter. Arutelu juhib konverentsi moderaator Urmas Vaino.

15.00-16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Räägime motiveeritud töötajatest, tööandja brändingust ja selle hetkeolukorrast Eesti tööandjate seas. Värskelt ilmunud raamatu „360 kraadi mudel tööandja brändingus“ autorite Evelin Oru ja Olesija Sauega vestleb Eva Kinkar.

Neljapäev, 26. detsember

11.00-12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Saates on fookuses ettevõtete valmisolekust investeerida keerulisest ajast hoolimata digitaliseerimisse. Märksõnad on ka tehisintellekt, andmete korrasolek ja küberturvalisusele tähelepanu pööramine. Lisaks on juttu ka konkursist „Aasta tehas 2025“ ja sellest, mida žürii liikmed kandidaattehaste puhul jälgida plaanivad.

Saates on külas Lean Digitali partner ja aasta tehase žürii liige Aleksandr Miina ning Leanest juht ja samuti aasta tehase žürii liige Marko Saviauk. Saadet juhib Harro Puusild.

12.00-13.00 “Juhtides tulevikku”. Tallinna Lennujaam tahab saavutada süsinikuneutraaluse järgmisel ja kliimaneutraalsuse 2030. aastal. Neist viimane eesmärk on Tallinna Lennujaama finantsjuhi ja juhatuse liikme Anneli Turkini sõnul ambitsioonikas ja väljakutsuv, sest kõiki tehnoloogiaid selle saavutamiseks veel olemas ei ole.

Miks ettevõte sellest hoolimata ambitsioonika eesmärk võttis, mis on täna selle saavutamisest veel puudu, kuidas muutub lennundust toetav lennujaamateenus ja kuidas selleni juhtida ning milline saab olema uus majandusmudel, sellele saab vastuse juba saatest. Saadet juhib Rivo Sarapik.

13.00-14.00 “Ruutmeetrite taga”. Stuudios on Äripäevas kinnisvaravaldkonda kajastav ajakirjanik Kristjan Kurg, kinnisvara teemaveebi juht Siim Sultson ning Äripäeva raadio ajakirjanik Lauri Leet ning üheskoos võtame kokku lõppeva aasta.

Arutelu all on muu hulgas kes olid elukondliku kinnisvaraturu võitjad ja kes kaotajad, miks ei saabunud suurt hinnalangust, kuidas käitus üüriturg ja mis mõjutas sündmusi uusarendustes. Lisaks prognoosime veidi järgnevat aastat eluasemeturul.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.