Tagasi ST 31.03.25, 16:11 Eesti e-kaubanduse mahud jätkavad kasvu Jaekaubandus liigub üha enam digitaalsete lahenduste suunas, kus e-poed mängivad olulist rolli. “E-kaubanduse Liidu andmetel kasvas e-kaubandus ainuüksi eelmisel aastal 20%, moodustades kogu kaubandusest veerandi,” rääkis SEB ärisegmendi müügijuht Riho Treumuth.

SEB ärisegmendi müügijuht Riho Treumuth räägib saates e-kaubanduse trendidest ja makselahendustest. Foto: Erakogu

Tema sõnul näitavad eestlaste e-poodidest tellimise harjumused, et tarbijad hindavad mugavust ja mitmekesisust, eelistades kiireid ja paindlikke makselahendusi. Eelmise aasta andmed näitasid, et Eestis telliti igas kuus ligi 1,4 miljonit pakki. Seetõttu tasuks e-poe maksevõimaluste hulka lisada uuenduslikke võimalusi, mis aitavad laiendada veelgi tarbijate segmenti.

Kuula saatest, millised makselahendused on praegu kõige popimad ja mille tõttu võib ostusooritus jääda pooleli. Riho Treumuth räägib ka, millises segmendis tehakse kõige rohkem oste ja miks on vajalik, et klient enne ostu sooritamist veenduks, et e-poes tehtud makse on turvaline.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.