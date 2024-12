Tagasi 26.12.24, 13:55 Eesti-Soome merekaabel võib üle poole aasta rivist väljas olla Eesti-Soome vahelise elektrikaabli Estlink 2 parandamiseks võib esialgsetel andmetel kuluda üle poole aasta. Rike kergitab ilmselt taas elektri hinda.

Eesti-Soome vaheline elektrikaabel Estlink 2 oli alles tänavu üle poole aasta remondis. Foto: Andres Haabu

Eesti ja Soome süsteemioperaatorite Eleringi ja Fingridi neljapäeval läbi viidud mõõtmised näitavad, et Estlink 2 rikkekoht on ühenduse merealuses osas Soome poolel. Tegemist on kaabli mõõtmistele tugineva hinnanguga. Füüsiliselt pole arvatavat rikkekohta seni leitud.