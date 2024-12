Tagasi 26.12.24, 14:28 Lisaks Estlinkile tabas rike kolme sidekaablit Lisaks elektrikaabli Estlink 2 rikkele läksid eile rivist välja ka kolm Eesti-Soome vahelist meresidekaablit.

Elisa Eesti AS ja CITIC Telecom CPC teavitasid kolmapäeva õhtul Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit katkestustest Eesti ja Soome vahelistes meresidekaablites. Foto: Liis Treimann

Kolmapäeva õhtul laekus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) info, et kolme Eesti ja Soome vahelist meresidekaablit on tabanud rike: katkenud on kaks Elisa kontsernile kuuluvat sidekaablit ning kahjustada on saanud ka üks CITIC Telecomile kuuluv sidekaabel.