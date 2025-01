Tagasi 14.01.25, 13:21 Hispaania kavandab korterite üüriärile kõrgemaid makse Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles esmaspäeval, et riik kavatseb korterite puhkuseks väljaüürijatel makse tõsta, nii et nad maksaksid nagu ettevõte, vahendas Reuters.

Aprillis oli maakleril müügiks pakkuda selline eluase Hispaanias Marbellas. Foto: Liis Treimann

"Ei ole õiglane, et need, kellel on kolm, neli või viis korterit lühiajaliseks üüriks, maksavad vähem makse kui hotellid või töötajad," ütles Sanchez üritusel, mille teemaks oli taskukohane eluase riigi elanikele.