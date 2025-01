Tagasi 23.01.25, 15:08 Valitsus on pensionite külmutamise vastu Reformierakond ja sotsid ei kiida heaks tööandjate keskliidu ettepanekut lõpetada pensionite indekseerimine. Muudatuste poolt on vaid Eesti 200.

Valitsuserakondadest kaks olid tööandjate ettepaneku vastu Foto: Liis Treimann

Peaminister Kristen Michal ütles pressikonverentsil, et tema ei ole nõus pensionite ega nende indekseerimise kallale minema. “Üks tuntud ERRi ajakirjanik ütles, et tema ema sai varem ainult suvel hakkama, nüüd saab ka talvel hakkama. See ongi eesmärk.”