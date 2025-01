Tagasi 30.01.25, 15:48 Riiulifirmade kuningas sai kohtus riigiametilt miljoninõudes lüüa Eesti riiulifirmade kuningas Hannes Rosin nõudis rahapesu andmebüroolt varalise kahju hüvitamist enam kui miljoni euro eest, kuid kohus jättis kaebuse rahuldamata.

Riiulifirmade müüja Hannes Rosin (vasakul) ja rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker. Foto: Liis Treimann

Rosina firma WASP Consult OÜ nõudis, et rahapesu andmebüroo (RAB) kompenseeriks saamata jäänud tulu, mida ettevõte oleks teeninud, kui see oleks saanud asutada äriühinguid ja taotleda neile RAB-lt virtuaalvääringu teenuse pakkuja litsentsi. Seejärel oleks ta saanud müüa need ettevõtted klientidele valmis ärilahendustena.