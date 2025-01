Eelmisel aastal kaubanduse maht kahanes, detsember keeras kasvule

Jaemüük vähenes võrreldes eelneva novembriga ühe protsendi, teatas statistikaamet. "Esimene emotsioon on, et seda oligi arvata. Kaubandus on kukkunud kaks ja pool aastat mahtudes ja koguaeg räägitakse, et varsti-varsti tõmbame nina üles poole," rääkis Eesti Kaupmeeste Liidu tegevjuht Nele Peil.