sTARTUp Day nihutab iduettevõtlust Tartu poole

“Lava on täis, inimesed kohtuvad – võib öelda, et idusektor toimetab jõudsalt edasi,” ütles idufirmade festivali sTARTUp Day peakorraldaja Jana Saastamoinen. Majanduskeskkonna seis huvi ürituse vastu ei kahanda.

Saastamoineni sõnul on oluline, et iduettevõtlus ei koonduks ainult pealinna, festival näitab, et ka Tartus saab teha suuri asju. “Tartu on keset sõna sTARTUp – see pole kokkusattumus,” naeris Jana Saastamoinen