Tagasi 03.02.25, 18:36 Raadiohommikus: lõppenud majanduslangusest ja alanud tollisõjast Ligi kolm aastat kestnud majanduslangus jõudis vaevu lõppeda, kui teiselt poolt Atlandi ookeani saabusid kaubandussõja kõminad. Sellest Äripäeva teisipäevases hommikuprogrammis räägimegi.

Donald Trump kehtestas Kanadale, Mehhikole ja Hiinale kõrged tariifid. Räägime selle mõjust ka raadiohommikus. Foto: AFP/Scanpix

USA president Donald Trump kehtestas Kanadale, Mehhikole ja Hiinale kõrged tariifid ning alustas sellega riigi kolme suurima kaubanduspartneriga tollisõda. Kõik see mõjutab ka globaalset naftaturgu. Kui kiiresti ja suuresti me seda tanklates tundma hakkame, kommenteerib kütusefirma Terminal Oil juhatuse liige Alan Vaht.

Majanduslangus on läbi, resümeeris läinud nädala lõpus SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, viidates statistikaameti läinud aasta neljanda kvartali SKP kiirhinnangule. Taastumine tuleb aga aeglane, hoiatas Nestor. Uurime temalt, millised sektorid võiksid majanduskasvu vedada ning kas me nägime vindunud langust kohati liigagi mustades toonides.

Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga vestleme värskest ehitusmaterjalide tootmise raportist.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Kristjan Kurg.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Börsitoimetuse ajakirjanikud võtavad saates kokku jaanuarikuised sündmused ja räägivad, kuidas Toomase portfellil möödunud kuul suure müügilaine taustal läks. Lisaks võtame luubi alla Nvidia ja teiste tehnoloogiasektori aktsiate seisu. Juttu tuleb ka USA gigantide tulemustest, millest ainult üks üllatas investoreid positiivselt ja viis aktsia rallima.

Saates arutlevad ajakirjanikud ka eelmisel nädalal ilmunud investorite TOPi üle ja vihjavad, millised lood tuntud tegijatega alanud nädalal veel ilmuvad. Kõigele lisaks avaldavad ajakirjanikud, millist strateegiat nemad kasutasid värskelt avapaugu saanud Äripäeva ja Swedbanki koostöös sündinud investeerimismängus. Saates osalevad ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Merian Tiirats ja Anu Lill, saadet veab Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates on külas Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevjuht Indrek Peterson ja Bildgren Ehituse juht Ahto Aruväli, kes on mures kavandatava kutsehariduse reformi pärast. Eriti kriitilised on nad kohustusliku ülemineku pärast nelja-aastastele õppekavadele, leides, et see ei lahenda ehitussektori peamist murekohta – oskustöötajate nappust, vaid pigem võib suurendada noorte kutsekoolist väljalangevust.

Samuti ootavad ehitusettevõtete esindajad tihedamat koostööd seadust ette valmistava haridus- ja teadusministeeriumiga, sest hetkel on liiga vähe analüüsitud, kas muutmisest muutub midagi ka paremaks. Saadet juhib Teeli Remmelg.

15.00-16.00 “Turismitund”. Turismitunni saates läksime kohale turismimessile Tourest 2025, kus hõigati välja aasta turismiedendaja Tartu 2024 ja aasta turismiobjekt Nunne butiikhotell. Mõlemaga rääkisime kohe pärast lavalt maha astumist.

Sektori üldist seisu kommenteeris saate teises pooles Eesti Turismifirmade liidu president Marina Jõgi. Saadet juhib Ireene Kilusk.

