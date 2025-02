Tagasi 10.02.25, 06:00 “Kui sa pole oma peikaga õnnelik, siis tead, kust mind leida.” Tartu Ülikooli töötaja lahkus pärast arvukaid ahistamissüüdistusi ametist Üle kümne Tartu Ülikooli Skytte instituudi töötaja kaebas, et nende ülemus Hector C Pagan ahistas ja manipuleeris neid. Mees lahkus ülikoolist, ent pole süüdistustega päri.

“Palun vabandust.” Need on Marki* sõnad. Ainult et tema polnud midagi valesti teinud. “Mul polnud lootustki, et selgitused midagi muudavad.” Niisiis ta lihtsalt vabandas.

See juhtus Kreekas. Ilm oli veel jahedavõitu, suverõivais oleks kindlasti külm hakanud, aga jakiga oli täpselt paras. Marki ja teiste Tartu Ülikooli Skytte instituudi projektimeeskonna liikmete päev oli läinud hästi ja õhtul oli aeg tähistada. Vanalinna restoran võlus oma sumeda valgusega. Pikk laud oli kaetud teistest veidi eemale, vaiksemasse soppi. Toit oli võrratu.

Uhkel õhtusöögil olid kohal kõik projektiga seotud, teiste seas mitmed Euroopa koostööpartnerid. Algne õdus meeleolu lahtus aga kiirelt.