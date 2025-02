Kehvade raamatupidajate tehtud vigadega on ettevõtjad püsti hädas juba praegu ja riigi muudatus lisab sellele pöördeid juurde, on kindel raamatupidajate kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja . „Ettevõtjad helistavad meile ja ütlevad, et raamatupidaja on mingisuguse jama kokku keeranud,“ ütles Tammeraja. „Kuidas me neid profiraamatupidajatest eristama hakkame?“