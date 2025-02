Tagasi 12.02.25, 11:00 Välisluureamet: Vene sõjamajanduse buum lõpeb sel aastal Välisluureamet tõdeb täna avaldatud aastaraportis, et Vene majanduses kasvab negatiivsete üllatuste oht.

Vladimir Putini juhitud Venemaa kulutab föderaaleelarvest 40 protsenti sõja pidamisele ja sisejulgeoleku hoidmisele. Foto: AP/Scanpix

Venemaa majandus töötab üha rohkem üksnes sõja nimel ja see tuleb juba selgelt inimeste heaolu arvelt, tõdeb välisluureamet tänavuses aastaraportis. Analüütikute hinnangul on suunatud riiklik ressurss sedavõrd suurel määral sõja ja sõjatööstuse teenistusse, et areng teistes valdkondades on pea seiskunud ning inimeste elukvaliteet halveneb kiiresti.