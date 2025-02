Zelenskõi loovutaks Kurski Venemaale tagasi

Kui USA suudab Venemaa ja Ukraina tuua läbirääkimiste laua taha, kavatseb Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Venemaale pakkuda maadevahetust, et lõpetada pea kolm aastat kestnud sõja.

Ukraina vahetaks Venemaaga ühe territooriumi teise vastu, ütles Zelenskõi intervjuus The Guradianiga. Presidendi sõnul annaks Ukraina Venemaale tagasi osa Kurski oblastist, mis on Ukraina kontrolli all olnud alates augustist pärast üllatuslikku pealetungi