Tagasi PRO 11.02.25, 15:40 Trump pani paika Ukraina aitamise hinna Euroopa ootab USA rahuplaani, Saksamaa valmistub üldvalimisteks ja Rootsi agoonia süveneb.

Donald Trump rõhutas, et Ukraina peab aitamise eest midagi vastu andma. Foto: Reuters/Scanpix

Ei, see pole miraaž, vaid Ukrainasse on tõepoolest ründelennukeid juurde jõudnud. Ukraina õhuvägi teatas möödunud nädalal, et on vastu võtnud kuus Prantsuse lennukit Mirage 2000-5 ja hollandlastelt veel USA ehitatud lennukeid F-16. Ka Norrast peaks F-16 veel lisaks tulema.

Peagi täitub täiemahulise sõja puhkemisest kolm aastat ning just tänavune tundub murranguline — olgu siis sõjaliselt või diplomaatiliselt. Just viimast arutatakse alanud nädalal tõsisemalt, sest USAs saab administratsioon vaikselt paika ning ministritel on põhjust tööle hakata. Euroopas on sel nädalal nii asepresident J.D. Vance, kes kohtub Kaja Kallasega, kui ka välisminister Marco Rubio, kaitseminister Pete Hegseth ja Ukraina-Vene erisaadik Keith Kellogg.

Kas nädala lõpus on oodata mainekalt Müncheni julgeolekukonverentsilt ka nn rahuplaani? Seda ei oska keegi veel öelda, ent vahepealse aja täidab veel üks sõda — kaubandussõda, mida USA jätkab ka liitlaste poole rusikatega vehkides.

25 protsenti kõigile. USA riigipea Donald Trump teatas pühapäeval, et kehtestab lausalise 25protsendilise tolli kogu alumiiniumi- ja teraseimpordile. Tõsi, täna teatas Austraalia peaminister Anthony Albanese, et Trump lubas neile juba erandit. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kelle käsutada on Euroopa Liidu kaubanduspoliitika, lubas, et põhjendamata tariifidile tuleb „jõuline ja proportsionaalne vastusamm“.