Tagasi 16.02.25, 14:46 Magus amps: pankrotihaldur pani müüki Saaremaa Lihatööstusele kuuluva kinnisvara Tallinna kesklinnas Ametlike teadaannete järgi on mõne aja eest pankrotistunud Saaremaa Lihatööstuse pankrotihaldur Anne Tammer pannud müüki ettevõttele kuuluva kinnisvara Tallinna kesklinnas.

Vjatšeslav Leedo. Foto: Valmar Voolaid

Kaarli pst 4a asuva kinnisasja alghinnaks on 4,5 miljonit eurot ning selle otstarbeks on märgitud võrdselt transpordimaa ning ärimaa. Kinnisasja suurus on 6010 ruutmeetrit.