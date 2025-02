Küsitavad lepingud kinnitanud notar: need on suhteliselt leebed

Notari ülesanne on lepingu sisu osapooltele selgitada ja veenduda, et mõlemad osapooled oma õigustest ja kohustustest ühtviisi aru saaksid. Samuti peaks ta tagama, et kokkulepe ei kahjustaks kogenematu ostja huve.

Wallessi advokaat Angela Kase tõdes, et tal on mõnikord tekkinud küsimus, kas notarid on suhtunud ostjate kahjuks kaldu lepingutingimustesse piisavalt tõsiselt.

Kase sõnul on raske öelda, kas mõned kinnisvaraarendajad on leidnud endale nii-öelda ihunotarid, kes müüjat ülemäära soosivatesse tingimustesse mõnikord läbi sõrmede vaatavad. “Esindades ka mõnes vaidluses ostjaid, kus sellised tingimused on sees, vaadates ka neid kirjavahetusi, mis on ostja ja notari vahel olnud enne müügilepingu sõlmimist, siis võib-olla on osadel notaritel sellised olukorrad tõesti sisse lipsanud,” rääkis Kase.

Ei ühe ega teise poolt