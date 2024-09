Tagasi 20.09.24, 14:00 Gasell avab teise restorani ja vallutab õllega üha uusi turge. “Tahame olla maailma parimad.” Sel aastal esimest korda Gaselli TOPi jõudnud Põhjala Tap Roomi ja Põhja Konna juht Ardo Uudmäe on nii õllerestorani kui ka emaettevõtet Põhjala Pruulikoda juhtinud kaheksa kuud. Uudmäe meenutab naljatledes esimesi ehmatushüüdeid, et uus ettevõtte juht tuleb Saku Õlletehasest. Sellest hoolimata on kollektiiv teda hästi omaks võtnud.

Õllerestoran Põhjala Tap Room Foto: Põhjala Pruulikoda

Uudmäe hinnangul on koroonapandeemia üks peamiseid põhjuseid, miks Põhjala Tap Roomi ja Põhja Konna võib leida tänavu Gaselli TOPist. Kuigi käibed langesid järsult, suutis restoran kriisist välja tulla tugevamana kui kunagi varem. "Seda suuresti just riigi abile. Toetused, mida meie sektori ettevõtetele anti, aitasid meil meeskonda koos hoida ja ettevõttel pinna peal püsida." Uudmäe toob välja, et raskete aegade kiuste on Põhjala toitlustusärid suutnud säilitada meeskonnaliikmed, kes oma kirge käsitööõlle maailma vastu vankumatult edasi viivad.

Gaselli TOPis oli Uudmäe sõnutsi Põhjalat tore näha, kuid see pole olnud eesmärk omaette. "Põhjala eesmärk on viia seda põnevat käsitööõlle maailma järjest rohkemate inimesteni. Neid elamusi, mida meie oluliseks peame, võiks ka enamik Eesti tarbijaid hinnata." Uudmäe toob välja ka selle, et Põhjala soovib oma toodanguga olla maailmas tuntud ja tunnustatud. Seda kinnitab ka lai eksporditurg, kuhu kuulub üle 30 riigi nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Põhjala äridel kasv ei peatu. Uudmäe kergitas saladuseloori, et peagi on valmimas uudne Jaapani köögikunstist inspireeritud restoran, mille kontseptsioon saab olema Eestis ainulaadne. Juhi sõnul ollakse kenasti graafikus ja uus restoran peaks valmima oktoobri lõpus.

Lisaks tegime juttu õllekultuuri edendamisest nii Eestis kui mujal maailmas. Rääkisime, millist rolli mängib pruulikoda restoraniäri arengus ja sellest, kas ja kuidas saaks kodumaine alkohol olla Eesti majanduse elavdaja.

Saadet juhib Julia Laidvee.

