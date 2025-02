Tagasi 20.02.25, 12:42 Trumpi sõnu lugedes on USA muutumas meie vaenlaseks. Ainult, et ... ... need on seni sõnad. Ja sõnu teha Donald Trump armastab. Meie õnneks, leiab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

USA riigijuhtide viimaste päevade avaldusi analüüsides – isegi mitte analüüsides, vaid lihtsalt lugedes – näib, et Washingtoni ja Moskva vahel on aset leidmas üha kasvav, kui juba mitte täielik lähenemine. Et USA valitsus näeb mitte ainult Ukrainat, aga tervet Euroopat oma vastasena, ehk isegi vaenlasena.