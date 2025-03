Konkurendid Rimi uutest Taani omanikest: tulgu pealegi!

Coop Eesti juhi Rainer Rohtla hinnangul ei pruugi olla Rimi uute omanike mõju Eesti turule suur ega ei pruugi nad üldse muutusi tuua. Siiski märkis Rohtla, et sellele on veel ka vara vastata. Küll aga võib mõju ja muutuseid olla Lätis ja Leedus, kus jaekettide konkurents on väiksem kui Eestis. „Siin on väga raske midagi suurt korda saata, sest turuosalised võitlevad kõik aktiivselt oma osa eest,“ ütles ta. Aga kui uued omanikud tulevad, siis on paratamatult uued vaated ja uued ootused, lisas Rohtla.

Rohtla teadis, et Rimi oli pikemat aega müügis, aga mitte seda, kes ostab ja mis põhjustel. „Selge oli see, et tänastest turuosalistest keegi Rimi ära ei osta ja ostja pidi tulema kuskilt väljastpoolt,“ sõnas ta.

Prisma Peremarket i Eesti juht Teemu Kilpiä ühines eelkõnelejatega ja tunnistas, et sellisel omanikevahetusel ei pruugi veel väga suurt mõju olla. “Konkurentsiolukord on meil olnud varem ja ka jätkub tihedana,” ütles Kilpiä.

Prisma kett kuulub teadupärast soomlastele. Küsimusele, kas ka Prisma oleks olnud üks huviline Rimi ostmisele, ütles Kilpiä, et alati, kui planeeritakse müügitehinguid, kuulab Prisma neid hea meelega ja kaalub erinevaid variante. “Kahjuks pole võimalik kommenteerida, kas Prisma oli ka praegustes vestlustes kaasas,” lisas Kilpiä.

Kilpiä hinnangul mõjutab see tehing Eesti tarbijat võib-olla isegi positiivselt. “Konkurents säilib tihedana ja see tähendab positiivset mõju kliendile hinnakonkurensti kaudu,” selgitas Kilpiä.

Leedukad näevad head märki

Taanlased ostavad Rimilt kõik Balti ärid. Leedu jaeketid näevad, et laiemalt näitab taanlaste sisenemine siinsele turule ikkagi usku Balti regiooni. Äripäeva Leedu sõsarväljaanne Verslo žinios kirjutas, et Leedu poeketi Iki peadirektor Nijolė Kvietkauskaitė suhtub konkurendina muutusse väga positiivselt.

"Ma ei kahtle, et meie ja suure tõenäosusega ka teised tegijad reageerime muutustele aktiivselt, nii et turul on kindlasti segadus," ütles Kvietkauskaitė. "Naljaga pooleks ütlen, et kui Lidl Leedu turule tuli, siis meie osakaal ka kasvas, seega loodan, et uudsusefekt tuleb kasuks ka vanadele tegijatele," lisas Kvietkauskaitė.