Tagasi 03.01.25, 09:30 Prisma Eesti maajuht: otsime võimalusi laienemiseks Otsime aktiivselt uusi asukohti, et avada rohkem hüper- ja supermarketeid üle Eesti, kirjutab Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Prisma Eesti maajuht Teemu Tanel Kilpiä. Foto: Tiit Mõtus

Eestlaste kindlustunne on praegu madalam kui meie lõunanaabritel. Riigi lähenemine eelarve tasakaalustamisele ja majanduskriisi leevendamisele on olnud vastutustundlik pikaajalises perspektiivis, vähendades tulevaste põlvkondade maksekoormust, kuid lühiajaliselt on see vähendanud tarbijate usku tulevikku.