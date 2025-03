Esita oma juht: Eesti parima juhi konkurss on avatud

Kui leiad, et sinu ettevõtte/organisatsiooni juht on aasta juhi tiitli vääriline, saad teda üles seada koos põhjendusega kuni 12. märtsini alloleva vormi kaudu.

Kaheteistkümnendat korda toimuva konkursi žüriisse kuuluvad tööandjate keskliit, personalijuhtimise ühing PARE, Äripäev ja 2024. aastal parimaks juhiks valitud Oixio grupi juhatuse esimees Ivo Suursoo.

Hetkel valitsev Eesti parim juht Ivo Suursoo ütes, et tiitel on talle toonud ootamatult palju positiivseid kohustusi. “Ma ei osanud ette aimata sedavõrd suurt hulka pöördumisi ettevõtetelt ja avaliku sektori organisatsioonidelt, et minna nende juhtidele esinema. Ühel hetkel arvutasin kokku, et see võttis 10% mu tööajast ja selleks ma valmis ei olnud.”

Küll aga nimetas Suursoo seda kõike positiivseks, kuna juhtimise väärtustamise lugu tuleb tema sõnul rääkida. “Aasta juht on hapniku juhtimise jutustaja ning seda rolli tuleb kanda,” lisas Suursoo.

Parima juhi tiitel antakse üle 15.-16. mail toimuval 30. Pärnu Juhtimiskonverentsil "Ambitsioon vaadata suuremalt!" Vaata lähemalt www.juhtimiskonverents.ee ja ole osa Eesti parimate juhtide tunnustamisest.

Kes on varem pälvinud parima juhi tiitli?

