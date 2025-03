Tagasi 06.03.25, 14:10 Mõne nädala kaugusel terendab 10 000 eurot Igaüht, kes pakub arvamusloo kujul välja teostatava idee Eesti ühiskonna ja majanduse edendamiseks, võib juba aprillis oodata 10 000eurone peaauhind.

Eduka Eesti 13. hooaja avamine Äripäeva meediamajas. Fotol (vasakult) Neeme Korv; ettevõtja, konkursi toetaja ja žürii liige Veiko Veskimäe; ettevõtja ja 12. hooaja võitja Martin Villig ning Karl-Eduard Salumäe. Foto: Andras Kralla

Äripäeva korraldatava arvamuskonkursi Edukas Eesti 13. hooaeg on jõudnud viimasesse veerandisse – täpselt kolm ja pool nädalat on aega, et oma võistlus- ja miks mitte võidutöö kirja panna.

Märtsi alguseks oli toimetusele laekunud ligi poolsada artiklit ja ideed.

Edukas Eesti on Äripäeva, Helmese, Eesti Gaasi, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbanki ja Verstoni konkurss, kuhu ootame Eesti eduloo uuendamise ja arengu kiirendamise ideid arvamusloo vormis. Konkursi peaauhind on 10 000 eurot, lisaks 3000- ja 2000eurone auhind teisele ja kolmandale kohale ning hulk eriauhindu.

Konkurss kestab neli kuud, viimane töö esitamise tähtaeg on 31. märts 2025. Võistlustöö saab esitada selleks loodud veebikeskkonnas

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkisid Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe ja arvamustoimetuse juht Neeme Korv seni enim tähelepanu pälvinud teemadest ja tõid esile ka silmapaistvaid võistlustöid.