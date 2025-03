Tagasi 10.03.25, 10:57 Koalitsioon koguneb erimeelsusi klaarima Kolm valitsuspartnerit otsustavad esmaspäeval koalitsiooninõukogus, kuidas edasi minna või kas üldse.

Peaminister Kristen Michal nõuab sotsidelt järeleandmisi ja ähvardab valitsusremondiga Foto: Liis Treimann

Reformierakond on andnud mõista, et ootab sotsiaaldemokraatidelt tugevat pööret paremale ning järeleandmisi tööpoliitikas. Eesti 200 loodab, et sotsiaaldemokraadid visatakse koalitsioonist välja. Sotsiaaldemokraadid nimetavad toimuvat aga tühjaks tüliks ja tormiks veeklaasis, kuid on siiski lagedale tulnud oma kolmepunktilise kavaga majanduse elavdamiseks.