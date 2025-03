Tagasi 13.03.25, 13:36 Pakosta sai loa hakata Tartu vanglat välja üürima Tühjavõitu Tartu vanglasse võib edaspidi hakata tooma välismaalt vange, sellise välisriigi otsimiseks ja sellega läbirääkimiste alustamiseks sai justiitsminister Liisa Pakosta valitsuselt mandaadi.

Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta nimetas plaani tööhõiveprojektiks Lõuna-Eestis. Foto: Liis Treimann

“Kui läbirääkimised on tulemuslikud, siis välislepingu sõlmimise üle otsustab riigikogu. Meie ootus on, et kokkuleppe saamise järel sõlmitaks leping juba enne suvepuhkust. Sellisel juhul esimesesd kinnipeetavad jõuaksid alates teisest kvartalist 2026. aastal,” ütles Pakosta valitsuse pressikonverentsil.