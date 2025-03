Raadiohommikus: teelahkmel tervishoid, arendajate võlakirjad ja riigiarhitekti konarlik tulemine

Kella üheksaste uudiste järel vestleme US Real Estate’i tegevjuhi Gert Jostoviga. Temaga vaatame otsa Rotermanni kvartali olukorrale ja linnaruumile, ent ka arendaja ambitsioonile. Mööda ei saa ka Linnahallist.

Hommikuprogrammi veavad Siim Sultson ja Ken Rohelaan.

Päev jätkub viie saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Nädalat kokku võtvas saates arutlevad ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Ken Rohelaan ja Pille Ivask nädala olulisemate teemade üle. Räägime valitsuse remondist ning taastärganud plaanist riiki õhendada, mõtiskleme selle üle, miks on mitmed tuntud firmad sattunud raskustesse ning kas 75 miljonit eurot hotelli investeerida tundub loogiline. Samuti arutleme välispoliitika kuumimate teemade üle.

12.00–13.00 “Kullafond”. Kaitseväe eelmine juhataja Martin Herem käis veel enne ametiaja lõppu Äripäeva raadiosaates „Läbilöök“. Nüüd ettevõtlusesse sukeldunud Herem rääkis saates ametikõrgendustest, karjääri nimel tehtud ohvritest, pensionist, aga ka sellest, milline möku ta on, kui asi puudutab raha. Heremiga vestles Eget Velleste 2023. aasta novembris.

13.00–14.00 “Tervisetark“. 13. märtsil tähistati kogu maailmas neerupäeva, fookuses teadlikkus neeruhaigustest ja nende ennetamisest. Saates selgitab Põhja-Eesti Regionaalhaigla nefroloog dr Merike Luman, mis funktsioone neerud täidavad, kas ja milliseid sümptome neeruhaigused üldse annavad ning kuidas mõjutavad neerude tervist eluviis, toitumine ja ravimid. Saatejuht on Tuuli Seinberg.

15.00–16.00 “Äripäeva juhtimiskool”. Kas tippjuhiks arenetakse või eeldab see kaasasündinuid isiksuseomadusi ja kodust kasvatust? Kas tipus on üksildane? Kas ja miks on julgus küsida ja hea üldistusvõime (tipp)juhi jaoks olulised?

Saates otsivad nendele ja teistelegi küsimustele vastuseid tippjuhid Laine Randjärv ja Valdo Kalm, kes avavad ka enda tausta ning arutlevad selle üle, mis on juhtimise valem, miks on tähtsad koostöö ja kogemustest õppimine ning kuidas toetab juhi arenguteed Äripäeva Liidrite Kollokvium. Saatejuht on Tuuli Seinberg.