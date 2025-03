Toila eduka restorani juht: mul polnud toitlustuses mingit kogemust, ma pole olnud isegi ettekandja

Ida-Virumaal merekaldal, Toila sadama kõrval, töötab restoran Toila Mereresto. Töötab isegi talvel, kuigi jah, mitte terve nädala. Restoraniäris on see suur saavutus. Pealegi elab Toila alevikus vaid umbes 800 elanikku ja Mereresto pole siin ainuke söögikoht. Kuidas õnnestub sel vee peal püsida?

Enamik kliente tuleb Toila Mererestosse õhtusöögile mujalt Ida-Virumaalt, näiteks Jõhvist. See on 20 minutit autosõitu. Pole justkui kaugel, kuid lõunapausiks keegi Toila Mererestosse ei põruta, ütleb restorani juht Valentina Palkovs . See tähendas, et luua tuli restoran, mitte kohvik või mõni muu kiire eine koht.