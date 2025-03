Tagasi 18.03.25, 18:00 Ettevõtjad teevad rohkem pankrotikuritegusid. Prokurör tahab näha šokivangistusi Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Marek Soomaa tajub pankrotikuritegude kasvu.

Pankrotikuriteod jagunevad laias laastus kaheks: lihtsalt kanditakse firma vara välja või luuakse peenem skeem. Foto: Liis Treimann

Kas kasvu taga on kehv majandusolukord või see, et ühiskonnal on üldiselt raske, seda on Soomaa sõnul raske öelda. Mõni äri, mis on muidu pinnal püsinud, nüüd enam keerulisemas majanduskeskkonnas nii lihtsalt vee peal ei püsi. “Eks siis hakkavad asjad välja kooruma ja päevavalgele tulema, mis on juba pikemat aega kuskil pinna all podisenud,” ütles Soomaa.