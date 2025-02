Tagasi 27.02.25, 06:00 Prokuratuur uurib kunagise suurtöösturi 12 miljoni euro liigutamise skeemi Tere piimatööstuse endise omaniku Oliver Kruuda pankrotihaldur soovib hagiga pankrotipessa tagasi tuua Tere müügist ärimehe lähikondsetele läinud 12 miljonit eurot, aga sama skeemi lahtiharutamiseks on prokuratuur algatanud ka kriminaalasja.

Aastaid tagasi kuulus Oliver Kruudale nii piimatootja Tere kui ka kommivabrik Kalev. Sel ajal oli ärimees Keskerakonna ja Rahvaliidu suurannetaja. Foto: Veiko Tõkman

See on juba kolmas kriminaalasi, mis Kruuda äriasjadega seonduvalt on algatatud.

Üheksa aastat tagasi oli Oliver Kruuda le vapustusi täis aeg. Tema äriimpeerium hakkas kokku kukkuma, pangad algatasid võlgade katteks Tere aktsiaid omava Elveda OÜ pankrotimenetluse. Kohtus oli ka vaidlus, milles Marcel Vichmann i ettevõte Best Idea nõudis Kruudalt 15 miljoni euro suuruse võla tasumist.

Lisaks sai Kruuda toona kahtlustuse maksukuriteos, milles ta aastaid hiljem ka osaliselt süüdi jäi

Kuid Kruuda äriasjad on andnud põhjuseid teistegi kriminaalasjade jaoks. Aastaid menetles Tartu maakohus süüdistust, milles ärimeestele Aivo Pärnale ja Jaan Uibole heideti ette piimatootja Tere puukfirmaks peetud UP Varude maksejõuetuse põhjustamist. Kruudat süüdistati UP Varude maksejõuetusele kaasa aitamises. Hiljuti lõpetas kohus Kruuda suhtes menetluse aegumise tõttu

Avalikkus aga ei tea, et prokuratuur uurib Kruuda ja tema lähikondsete toimetamisi veel ühes kriminaalasjas.