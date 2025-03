Endise advokaadi Raul Markus e isiklikust pankrotist selgus, et ta kandis Viktor Levada ga seotud äridele, jalgpalliklubile ja inimestele miljoneid eurosid, millest 350 000 eurot läks Viktor Levada kontole. Jama on selles, et ärimees ei maksnud väidetavat laenu kunagi Markusele tagasi.