Tagasi 21.03.25, 09:15 Suur tulekahju: Londoni Heathrow lennujaam suleti kogu päevaks Heathrow' lennujaama lähedal asuvas elektrijaamas puhkes suur tulekahju, mis põhjustas lennujaamas ulatusliku elektrikatkestuse.

Tuletõrjuja kustutab tulekahju elektrijaamas, mis varustab elektriga Heathrow' lennujaama Hayes'is, Lääne-Londonis. Foto: AFP/Scanpix

Seetõttu on lennujaam täna, 21. märtsil suletud kuni südaööni. Lennujaama operaator on palunud reisijatel enne taasavamist lennujaama mitte minna ning hoiatab, et ka järgnevatel päevadel on oodata märkimisväärseid häireid lennuliikluses.