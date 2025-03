Tagasi 27.03.25, 15:46 Trump kehtestab kõikide autode impordile 25% tolli USA president Donald Trump laiendas kaubandussõda, kuulutades autoimpordile 25% suuruse tollitariifi, lootes tuua USA tööstusesse rohkem töökohti, kirjutas uudisteagentuur Bloomberg.

Kastiautod Fordi Hermosillo tehase õuel Mehhikos saavad järgmisel nädalal Ameerika piiri ületades peale 25% suuruse tollimaksu. Foto: Reuters/Scanpix

"See, mida me teeme, on 25% tariif kõigile autodele, mis ei ole valmistatud USAs," vahendas Bloomberg Trump sõnu. "Me võtame riikidelt tasu selle eest, et nad teevad meie riigis äri, võtavad ära meie töökohad, võtavad meie rikkuse, ja võtame tagasi palju asju, mida nad on aastate jooksul võtnud."