Tagasi PRO 25.03.25, 14:20 USA kaitsepoliitika tipud võisid rikkuda spionaažiseadust USA detailseid sõjaplaane arutatakse kõigile kättesaadavas sõnumirakenduses.

Kaitseminister Pete Hegseth (reas keskel), julgeolekunõunik Mike Waltz (esiplaanil) ja asepresident J. D. Vance (taga) ei teanud, et nende sõnumeid loeb ka ajakirjanik. Foto: AFP/Scanpix

Kes meist poleks saatnud valele inimesele edasi mõnd veidi piinlikku meemi või jaganud kogu kollektiiviga mõtteid, mis mõeldud üksnes kabinetikaaslasele. Shit happens, ütleksid ameeriklased. Kuid vahel on mõni ämber nõnda ränk, et päris nii lihtsalt lugu ei lõppe.

„Igaüks Valges Majas on sama meelt: Mike Waltz on kuradi idioot.“

Just selline on meeleolu praegu Washingtonis. Mike Waltz on Donald Trumpi julgeolekunõunik. Mees, kes otsustas koordineerida sõnumirakenduse Signal kaudu USA rünnakuid Jeemeni huuthi mässuliste vastu.

Aga kogemata jagas Waltz kutset grupitšätti ka mõjuka poliitikaajakirja The Atlantic peatoimetaja Jeffrey Goldbergiga, kes kogu vestlust luges ja seda maailmaga jagas.

Vestluses arutasid kavandatava rünnaku detaile avameelselt nii kaitseminister Pete Hegseth kui ka asepresident J. D. Vance. USA õigusteadlased usuvad, et üpris kindlasti rikkusid mehed spionaažiseadust, mille järgi ei tohi riigikaitselist teavet jagada väljaspool turvalisi kanaleid.

Muuhulgas saime neist sõnumitest kinnitust, et lisaks skepsisele Trumpi plaanide suhtes ei möödu Vance’il ilmselt ühtki ööd, mil ta ei näe unes neid neetuid muidusööjatest eurooplasi, kellelt tuleb nüüd ka mässuliste käest Punase mere kaubandustee avamise eest kindlasti midagi vastu nõuda. Ning muidugi kõige olulisemalt paljastus, mis emoji’dega mehed end väljendavad, kui raketid parasjagu neile mässulistele — ja paraku ka tsiviilelanikele — kaela lendavad.

„👊🇺🇸🔥,“ arvab Waltz.

Selle fiasko eest võib ta aga peagi 👞 saada piki 🍑 ja Valgest Majast lennata. Ning ilmselt jäävad peagi tööta ka kõik USA satiirikud, sest päriselust paremat materjali ei ole lihtsalt võimalik kirjutada.

Saudi läbirääkimised jätkuvad. Donald Trump pole kaotanud lootust, et suudab tuua Ukraina sõtta kas või ajutisegi rahu. Olukord olla tema sõnul „enam-vähem kontrolli all“ ja nõnda on Saudi Araabias Riyadhis kohal nii ukrainlased kui ka venelased, kelle vahel ameeriklased jooksevad ja üksmeelt otsivad.