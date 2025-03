Raadiohommikus: töötukassa uus juht, aasta turundustegu ja rahvastiku vähenemise väljakutsetest

Päev jätkub järgnevate saadetega:

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”. Seekordses investor Toomase tunnis heidab börsitoimetus pilgu möödunud kuul toimunule. Vaatame üle, mis seis pärast krahhe täis kuu lõpuks portfelli alles jäi ning ja millised positsioonid enim raha välja viisid. Tähelepanu jagub ka kodubörsile ning kindlasti arutame, mida investor Toomas enda Enefit Greeni aktsiatega teha plaanib.

Stuudios arutlevad Äripäeva börsitoimetuse tiimi liikmed Jana Saarkoppel, Kaspar Viira ja Jaan Martin Raik.

Saatejuht on Merian Tiirats.

13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates pakume kuulamiseks märtsis toimunud konverentsi Tark Ehitus vestlusringi teemal: Kuidas viia ehitussektoris süsinikujalajälje hindamine kiiremini praktikasse. Konverentsil selgus, et Eesti riik on otsustanud edasi lükata hoonete süsinikujalajälje arvestuse kohustuse 2026. aastalt 2028. aastale. Samas leiavad ettevõtete juhid, et kuna praegu on ehitussektoris palju entusiaste, kes teevad juba süsinikujalajälje arvutusi enda äranägemise järgi, siis riigilt oodatakse kiiremini ühtsemat ja selgemat infot.

Vestlusringis osalesid arhitektuuri- ja inseneribüroo ESPLAN juht Kadi Metsmaa, Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm, Lasita Akna tegevdirektor Karl-Martin Rammo ja Kliimaministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuht Hannamary Seli.

Vestlust juhib Urmas Vaino.

15.00–16.00 “Turismitund”. Aprillikuises saates räägime matkamisest ja ekskursioonidest. Äripäeva raadiosse tulevad külla populaarsete Laternamatkade korraldaja ja turismiettevõtja Mihkel Reile ning Prangli Reiside juht Annika Prangli. Juttu tuleb giiditöö väljakutsetest ja ootamatutest seikadest tööpostil.