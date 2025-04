Tagasi 03.04.25, 06:00 Kogenud riskiinvestor läheb trellide taha. “Kõik see aeg sa arvad, et see on üks unenägu” 11. märts. Kogenud riskiinvestor ja investeerimisfirma Spring Capitali pikaaegne juht Henri Treude sööb kohvikus suppi, kui saab kohtust teate: tal tuleb minna vangi. Mees sööb supi lõpuni, aga leiva jaoks enam isu ei jätku.

“Praegu on ilusad ilmad, ma loodan, et võimalikult kaua saab veel toimetada,” loodab pikalt investeerimisnõustamisega tegelenud Henri Treude, kes peab peagi minema kandma vanglakaristust. Foto: Tanel Meos

“Kõik see aeg sa arvad, et see on üks unenägu, mis ei saa lõppeda selliselt,” ütleb Treude. Ka sõbrad ja tuttavad olid teda kogu aeg rahustanud, et hullem ei saa tõeks. Läti riigikohtu lõplikus otsuses on aga mustvalgel kirjas: Treudel tuleb minna kolmeks aastaks ja kolmeks kuuks vangi, kuna ta osales miljonipettuses.