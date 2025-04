Tagasi 10.04.25, 13:27 Valitsus müüb Kiisa elektrijaama Kiisa gaasil töötav reservelektrijaam läheb 2028. aasta lõpus müüki, selle turule tulek võiks tähendada ka elektri marginaalselt madalamat lõpphinda.

Kiisa kahe avariireservelektrijaama koguvõimsus on 250 megavatti ehk üle neljandiku aasta keskmisest tarbimisvõimsusest Eestis. Elering investeeris jaamadesse ligikaudu 135 miljonit eurot.

Foto: Andras Kralla

Kliimaministeeriumis kulus pool kevadet selleks, et välja uurida, kas Kiisa elektrijaama turuletoomine ja sellega seoses erastamine on tarbijale soodsam pigem kohe kui või tuleks mõni aasta oodata. Nüüd on vastus käes.