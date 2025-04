Tagasi 13.04.25, 06:00 Raadiohitid: tollisõda sünnitab börsipaanikat Lõppeval nädalal kuulati Äripäeva raadios enim saateid ebastabiilsest turuolukorrast ja tollisõjast.

Turgudel pole aastaid olnud nii ebastabiilset aega.

Foto: AFP/Scanpix

Nädala hitid:

Erkki Raasuke tariifisõjast: ärge unustage, et USA on kurguni võlga täis

USA presidendi Donald Trumpi algatatud tollisõjas tasub meeles hoida, et Ühendriikidel on palju võlga, mida ameeriklased üritavad uue rahaga teenindada, ütles kogenud finantsjuht ja praegu Inbanki nõukogu esimehena tegutsev Erkki Raasuke.

Ligihiiliv karuturg: eksperdid paljastavad uued ootamatud turvasadamad

USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud ulatuslikud tollitariifid raputasid turge ja värvisid need punaseks.

“Investor Toomase tunnis” lahkasid praegust finantsturgudel toimuvat LHV makroanalüütik ja majandusteadlane Triinu Tapver ning Swedbanki finantsturgude vanemmaakler Meelis Maasik

Saates arutleti, mida turgude närvilisus investoritele tegelikult tähendab, kuidas erineb praegune raputus eelmistest börsikriisidest ja millist mõju võib tollitariifide kehtestamine majandusse kaasa tuua.

Saatejuht oli börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

Viljar Arakas: euribor on õigel tasemel, et nüüd fikseerida

EfTEN Real Estate Fundi jaoks on nüüd käes õige aeg, et hakata fikseerima laenude ujuvat intressi, ütles fondijuht Viljar Arakas.

Arakas rääkis Äripäeva raadiole antud intervjuus, et näeb praegu euribori oma normaaltasemel, mistõttu kavatseb EfTEN fikseerida osa seniste laenude ujuvatest intressidest. Kui aga euribor peaks langema edasi, siis fikseerib EfTEN veel rohkem intresse.

Samuti avas Arakas mõtteid, miks tema hinnangul ei saa Donald Trump väga kaua minna edasi senise agressiivse tollipoliitikaga.

Viljar Arakasega vestles Kaspar Viira.

LHV: investorid kasutavad börside langust ära

Investorid on viimasel ajal väga aktiivselt müünud oma seniseid positsioone, aga samal ajal on kasvanud märkimisväärselt uute investeeringute maht, ütles LHV vanemmaakler Marten Põllumees

Põllumees rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis lähemalt, et näiteks suures mahus on nii müüdud kui ka ostetud S&P 500 indeksil põhinevaid fondiosakuid. Samuti avaldas vanemmaakler, milliseid üksikaktsiaid on müüdud enim ja mille vastu on suur ostuhuvi.

Samuti andis Põllumees nõu, kuhu tasuks praegu investeerida keskmise riskitaluvusega inimesel, kellel on vaba raha näiteks 20 000 euro jagu.

Marten Põllumeest intervjueeris Lauri Leet.

Maksuamet sõelus välja 100 kahtlast ettevõtet, kes viivad kasumi Eestist välja: lähiajal tuleme teie juurde

Maksu- ja tolliamet on praeguseks välja sõelunud ligikaudu 100 ettevõtet, kes viivad Eestist kasumi välja, aga kelle kohta on vaja rohkem infot, ütles maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juht Madis Laas.

Laas rääkis Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis, et praeguseks on maksuametnikud jõudnud tegeleda umbes 20 ettevõttega, aga teistega võetakse ühendust lähiajal. Samas toonitas Laas, et 100 ettevõtet on praegune hinnang ning lähiajal võib see muutuda. “Homme võib olla juba 200,” märkis ta.

Madis Laasi intervjueeris Lauri Leet.