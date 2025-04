Haarame aga rooli pihku ja hakkame Trumpi slaalomit sõitma

Äripäeva lugejad leiavad USA presidendi Donald Trumpi raputustest ka positiivset ning andsid kokku ligi poolsada soovitust , kuidas tema valitsemisaeg üle elada. Oleme selged: see, mismoodi Trump globaalset majandust, liitlassuhteid ja demokraatlikke väärtusi proovile paneb, on kole. Ka Äripäeva küsitlusele vastanutest tervelt 75% oleks Trumpi oma ettevõtte juhi kohalt juba lahti lasknud. Ent lõppude lõpuks tuleb ikkagi lähtuda ajakindlast tõest, et selmet langeda jõuetusse masendusse kõige selle pärast, mida sa muuta ei saa, tuleks keskenduda sellele, mis on sinu võimuses.